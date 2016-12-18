حظك اليوم برج الدلو 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. تحلى بالصبر والإيجابية فهناك فرصة بانتظارك

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يعرف عن أبنائه انهم شديدو التناقض فى المشاعر والعلاقات العاطفية، وأنهم يحبون الانطلاق والحرية ولكنهم فى الوقت نفسه سريعو الانفعال.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

انت انسان طموح لديك القدرة على أن تحافظ على النظام بشكل جيد وتطارد أحلامك بذكاء ودون كلل أو ملل، ولكن البعض الآخر لا يتفهمون ذلك ويحاولون عرقتلك وتعطيلك.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

اليوم قد تحتاج إلى تعزيز موقفك فى العلاقة العاطفية بالاستعانة بشخص قريب منك، ومن المرجح أن تكتشف أن شريكك يعانى ضغطًا يتسبب فى المشاكل فى العلاقة بينكما، فحاول أن تتفهمه وتستوعبه وسوف يكافئك هو بشعور كبير بالامتنان والحنان.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

من المحتمل أن تواجه اليوم بعض المتاعب البسيطة على الصعيد الصحى، كأن تصاب بالبرد أو الصداع والسعال، وقد تشعر بألم فى معصمك أو أصابعك، وهو ما يبطئ وتيرة يومك، فلا تبتئس وحاول ان تمنح نفسك الراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

هناك الكثير من العمل بانتظارك اليوم وهو ما يجعلك مشغولاً جدًا فحاول أن تكون أكثر نظاما وتحتفظ بهدوئك وكن متواضعًا ومهذبًا فهناك فرص جديدة بالقرب منك وما يجذبها لك هو التصرفات الإيجابية والصبر.