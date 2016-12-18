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حظك اليوم برج القوس الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. بداية جيدة لليوم وارتباك فى المنتصف

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حظك اليوم برج القوس الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. بداية جيدة لليوم وارتباك فى المنتصف حظك اليوم برج القوس الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. بداية جيدة لليوم وارتباك فى المنتصف

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يعرف بتقلبه الشديد وسرعة الملل والرغبة الدائمة فى الهروب من المسؤوليات ولكنه يتميز بخفة الدم والحضور القوي.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

تفتخر دائمًا بتقديم عمل جيد ودقيق وهو ما يشعر به جيدًا رؤسائك فى العمل، ولكن هذه الدقة قد تتسبب فى تحملك مسؤوليات إضافية وفى الوقت نفسه قد تمنحك فرصة كبيرة للتقدم فى حياتك المهنية اليوم ومن المرجح أن يزداد دخلك أيضًا.

 

على الصعيد العاطفي:

فى الأيام الماضية كنت تعانى القلق والشكوك تجاه شريك حياتك ومستقبل العلاقة بينكما واليوم ستزول جميع الشكوك التى تعانى منها وستكون قادرًا على رؤية شريكك وكذلك العلاقة فى ضوء واضح وتتمكن من اتخاذ قرارًا واضحًا بشأن حياتك العاطفية.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

يجب أن تأخذ موقفًا صارمًا تجاه ما تأكله وما لا يجب أن تأكله وان تتمسك بالخيارات الأكثر صحة فى الطعام لحمايتك من المشاكل الصحية غير المتوقعة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

اليوم سيكون على ما يرام فى بدايته ولكن مع الوقت قد تحدث بعض التغييرات المحمومة التى تفسد جميع خططك.


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مصر 365

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