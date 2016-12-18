حظك اليوم برج الثور الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاعرك المجردة هى الأفضل والأبقى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل

برج الثور على الصعيد المهنى ..

فرصة عمل جديدة فى الطريق إليك، و الوقت لن يطول كثيراً فى وظيفتك الحالية، فالأعمال الخاصة لا تدوم فى كثير من الأحوال، و لا تفكر كثيراً فى البقاء فى ظيفتك.

على الصعيد العاطفى ..

قد تكون ديك رغبة دائمة فى الوصول إلى قلب أحدهم، لكنك تفكر أكثر فى العلاقات الحميمة على حساب الشكل العاطفى الصافى، فكر فى مشاعرك بشكل مجرد بعيداً عن شهواتك.

برج الثور على الصعيد الصحى..

كنت فى حالة صحية مستقرة، لكن احذر تقلبات الطقس التى تتغير بشكل سريع، ونزلات البرد ستصيبك فى القريب العاجل كن على استعداد بالأطعمة التى تقوى مناعتك.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يبستما لحظ له اليوم، لكن هناك علامة يجب أن تضعها تحت تقلب مزاجك اليوم بشكل مبالغ فيه.