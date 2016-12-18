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حظك اليوم برج الجدى الأحد 18/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع التجارب المريرة فى الماضى تؤثر عليك

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 18/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع التجارب المريرة فى الماضى تؤثر عليك حظك اليوم برج الجدى الأحد 18/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع التجارب المريرة فى الماضى تؤثر عليك

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يعد برج الجدى أحد مواليد الأبراج الترابية التى تتسم بالجمود وصلابة المشاعر فليس من السهل أن يقع أبناء الجدى فى الحب، وهم يعملون على الانحياز لعقلهم والانتصار له على القلب، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الجدى على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى .

 

حظك اليوم الجدى على الصعيد المهنى :

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأدائك كما أنك قد تحصل على ترقية.

 

الجدى على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

 

الجدى على الصعيد الصحى :

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس.

 

توقعات علماء الأبراج الفترة القادمة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.


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مصر 365

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