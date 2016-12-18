حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. نجاح على صعيد العمل للكثير من الأبراج

نقدم توقعات الأبراج ليوم الأحد 18 ديسمبر 2016 على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، والتى يقول خبراء الفلك إن الصعيد المهنى للعديد من الأبراج متميز اليوم منها أبراج الحوت والقوس والدلو، حيث يتمتعون بقدرة كبيرة على الحل المبتكر للمشاكل.

حظك اليوم برج الحوت 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. تحقق نجاحا فى العمل بفضل قدرتك على التحليل

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

قدرتك الكبيرة على المراقبة والتحليل تصل لذروتها اليوم، لذا إذا كان عملك ينطوى على هذه المهارات ويتطلبها فستحقق نجاحًا كبيرًا فى هذا الصدد وتحقق الكثير من الإنجازات اليوم، ومن المحتمل أن تجد وسائل مبتكرة بشكل ما فى حل مشاكلك الطارئة فى العمل.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

إذا لم تمنح القضايا التفاهة بينك وبين الشريك العاطفى بعض الوقت والاهتمام ستتراكم وتصبح مشكلة كبيرة، فحاول أن تواجهه اولاً بأول وان تستمع إليه وأن تتصافيا اولاً بأول خاصة اليوم حيث تتمتع بالقدرة والشجاعة على المواجهة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

هذا الوقت المناسب لممارسة بعض التمارين الرياضية المكثفة وستشعر بالكثير من العافية والطاقة وهو ما يساعدك أيضًا على أن تتمتع بصحة نفسية إيجابية للغاية وتتمكن من اتخاذ قرارا مهمًا فى حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

تفكر بطريقة مختلفة جدًا اليوم وتترك انطباعا مميزا لدى الآخرين، وهو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات إيجابية فى إعادة تقييم نفسك لتتماشى مع ما يتطلبه الواقع الجديد منك.

حظك اليوم برج القوس الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. بداية جيدة لليوم وارتباك فى المنتصف

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

تفتخر دائمًا بتقديم عمل جيد ودقيق وهو ما يشعر به جيدًا رؤسائك فى العمل، ولكن هذه الدقة قد تتسبب فى تحملك مسؤوليات إضافية وفى الوقت نفسه قد تمنحك فرصة كبيرة للتقدم فى حياتك المهنية اليوم ومن المرجح أن يزداد دخلك أيضًا.

على الصعيد العاطفي:

فى الأيام الماضية كنت تعانى القلق والشكوك تجاه شريك حياتك ومستقبل العلاقة بينكما واليوم ستزول جميع الشكوك التى تعانى منها وستكون قادرًا على رؤية شريكك وكذلك العلاقة فى ضوء واضح وتتمكن من اتخاذ قرارًا واضحًا بشأن حياتك العاطفية.

برج القوس على الصعيد الصحي:

يجب أن تأخذ موقفًا صارمًا تجاه ما تأكله وما لا يجب أن تأكله وان تتمسك بالخيارات الأكثر صحة فى الطعام لحمايتك من المشاكل الصحية غير المتوقعة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

اليوم سيكون على ما يرام فى بدايته ولكن مع الوقت قد تحدث بعض التغييرات المحمومة التى تفسد جميع خططك.

حظك اليوم برج الدلو 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. تحلى بالصبر والإيجابية فهناك فرصة بانتظارك

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

انت انسان طموح لديك القدرة على أن تحافظ على النظام بشكل جيد وتطارد أحلامك بذكاء ودون كلل أو ملل، ولكن البعض الآخر لا يتفهمون ذلك ويحاولون عرقتلك وتعطيلك.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

اليوم قد تحتاج إلى تعزيز موقفك فى العلاقة العاطفية بالاستعانة بشخص قريب منك، ومن المرجح أن تكتشف أن شريكك يعانى ضغطًا يتسبب فى المشاكل فى العلاقة بينكما، فحاول أن تتفهمه وتستوعبه وسوف يكافئك هو بشعور كبير بالامتنان والحنان.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

من المحتمل أن تواجه اليوم بعض المتاعب البسيطة على الصعيد الصحى، كأن تصاب بالبرد أو الصداع والسعال، وقد تشعر بألم فى معصمك أو أصابعك، وهو ما يبطئ وتيرة يومك، فلا تبتئس وحاول ان تمنح نفسك الراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

هناك الكثير من العمل بانتظارك اليوم وهو ما يجعلك مشغولاً جدًا فحاول أن تكون أكثر نظاما وتحتفظ بهدوئك وكن متواضعًا ومهذبًا فهناك فرص جديدة بالقرب منك وما يجذبها لك هو التصرفات الإيجابية والصبر.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 18 -12-2016.. علماء الفلك: حاول فهم الشريك بحثا عن الانسجام و الهدوء والاستقرار

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى التركيز على اهدافك الاساس فى هذه المرحلة ، فأنت تمتلك الآن الامكانيات الازمة لتحقيق احلامك المهنية .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد انه العلاقة بالشريك لم تكن فى افضل حالاتها من الانسجام و الهدوء والاستقرار ، حاول فهم الشريك حتى تستطيعا معا ان تقوما بحل المشاكل التى تسربت مؤخرا للعلاقة وخاصة انه اصبح يبحث عن علاقة مريحة بالنسبة له ليعيش فى أفضل حال.

الصعيد الصحى لمواليد برج الأسد

علماء الفلك يؤكدوا ان الحالة الصحية تتدهور بشكل ملحوظ وخاصة انك لا تستشير الطبيب لكنك تتناول المسكنات بكميات كبيرة وهو الامر الذى يشكل سهولة عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك أن الحالة المالية مضطربة لحد كبير فالانفاق بحدود هو اهم الخطوات الآن .

حظك اليوم برج السرطان الأحد18 -12-2016.. علماء الفلك: حان الوقت لاعادة النظر فى علاقتك بالشريك

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى قد تحصل على فرصة فى مكان العمل لزيارة بعض الأماكن الجديدة ، من جهه اخرى قد تجد الكثير من التحسن فى خطوات العمل وهو الامر الذى سيزيد من حماسك .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد انه حان الوقت من أجل اعادة النظر فى علاقتك بالشريك ، وخاصة ان العلاقة متوترة بنسبة كبيرة منذ اسابيع الا انك لم تقدم فيما قبل على تقييم هذه العلاقة .

الصعيد الصحى لمواليد برج السرطان

علماء الفلك يؤكدوا ان عليك التخلص تماما من حالة القلق التى تعانى منها منذ فترة طويلة ، و اعلم ان القلق يؤثر على صحتم بشكل عام فالتخلص منه ضرورة الآن.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك أن الاصدقاء الحقيقين المحيطين لك نادرون ، عليك ان تعيد النظر بعلاقتك مع من حولك تجنبا لحدوث أى مشاكل الفترة المقبلة .

حظك اليوم برج العذراء الأحد18 -12-2016.. علماء الفلك: انت فى حاجه لحل عدد من المشاكل التى تحيطك فى مجال العمل

قدم علماء الفلك لمواليد برج العذراء لليوم الأحد 18 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، فينصحوك العلماء: انك فى حاجه لحل عدد من المشاكل التى تحيطك فى مجال العمل.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى انت فى حاجه لحل عدد من المشاكل التى تحيطك فى مجال العمل و التى تزيد بشكل ملحوظ كلما تدخل من حولك لحلها، فعليك ان تعتمد على نفسك وتواجه المشكلة وتسعى لحلها بمفردك.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد انك تعيش أفضل ايام حياتك مع الشريك ، فلغة الحوار التى تجمعكما هى الخلطة السرية فى علاقة عاطفية ناجحة.

الصعيد الصحى لمواليد برج العذراء

علماء الفلك يؤكدوا ان معاناتك مع الارق منذ فترة طويلة يرجع الى تناولك عدد كبير من المشروبات التى تحتوى على الكافيين ، فالتوقف عن تناولها هو الحل بالإضافة الى اللجوء لجلسات الاسترخاء .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات بين افراد عائلتك ، فالتعامل بحكمة أفضل حل

حظك اليوم برج الجدى الأحد 18/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع التجارب المريرة فى الماضى تؤثر عليك

يعد برج الجدى أحد مواليد الأبراج الترابية التى تتسم بالجمود وصلابة المشاعر فليس من السهل أن يقع أبناء الجدى فى الحب، وهم يعملون على الانحياز لعقلهم والانتصار له على القلب، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الجدى على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى .

حظك اليوم الجدى على الصعيد المهنى :

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأدائك كما أنك قد تحصل على ترقية.

الجدى على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

الجدى على الصعيد الصحى :

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس.

توقعات علماء الأبراج الفترة القادمة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 18/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم مثالى للاهتمام بنفسك وتدليلها

يعد برج العقرب أحد الأبراج المائية التى تتسم بالقوة والجلد عكس ما يبدو عليهم، وكما أنهم يتسمون بالذكاء الشديد، ويقدم اليوم السابع، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم العقرب على الصعيد المهنى :

لا تحاول أن تنغمس فى تخطيط أحدهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غيرك حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

العقرب على الصعيد العاطفى :

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم فتلعب دوراً حاسماً فى حياة شريك الحياة، كما أنك قد تسير إلى التواصل مع شخص كنت على معرفة به فى السابق.

العقرب على الصعيد الصحى :

اليوم مثالى للاهتمام بنفسك فقد تذهب للتدليك، حيث تشعر بشعور عظيم فأنت من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية.

توقعات علماء الأبراج

ستكون هناك أحداث غير مبررة فى حياتك هذا الوقت، فأنت ذاهب للقاء شخص من الجنس الآخر حيث تتدفق المشاعر بسهولة منك إلى كل من تلتقى به فى هذا الوقت، وعليك العمل جنباً إلى جنب مع الناس سواء فى مكان العمل أو المنزل.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 18/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحدود فى علاقتك مع الشريك صحية

يعد برج الميزان أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالعقلانية والتخطيط للأعمال فى سرية وكتمان، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الميزان على الصعيد المهنى :

إذا كنت ستخوض امتحان تنافسى، سوف تحصل على نتائج ايجابية اليوم، كما انك فى طريقك للحصول على ترقية ولكن عليك استغلال تلك الجهود اليوم أكثر من أى يوم.

الميزان على الصعيد العاطفى :

أصبحت الحدود الصحية ضرورية فى العلاقة الخاصة بك، ولكنك قد تجد صعوبة فى ترسيمها مع من تحب فتحتاج إلى الجلوس مع شريك الحياة والحديث عن مختلف أبعاد العلاقة الخاصة بك فقما كنت تشعر بعد الارتياح تجاهه اليوم تظنه مثالى وهذا يجعل شريك حياتك أكثر تقبلاً لأفكارك.

الميزان على الصعيد الصحى :

يجب الحفاظ على موقف صارم تجاه ما كنت تستهلك وما يجب أن لا تستهلك فعليك أن تكون قادر على اتخاذ الراحة الكافية.

توقعات علماء الأبراج

لديك قدرة كبيرة على سحر الجميع اليوم ، فتذهب لاقناع من حولك، وسوف تكسب إعجابهم وعليك الاستفادة من هذه الفترة فى تكوين صداقات جديدة مع أشخاص جدد وهذا سيفتح لك فرص جديدة.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى ..تستطيع تحقيق كل أحلامك إن وثقت فى نفسك

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

أنت شخص لا يُقهر بسهولة، ويجتمع حولك النجاح والجهد والطموح، ستحقق كل ما تريد لكن عليك بالإيمان بنفسك اكثر من ذلك، وتأكد من إنك تستطيع.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

اليوم سوف تجد السبب وراء السلوك المفاجئ لشريك حياتك، فاهتمامك به أصبح أقل من قبل، وهو لن يتحمل ذلك مجدداً صحح خطأك ولا تشعره باضطرابك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

أنت بكامل طاقتك وعلى استعداد تام للعمل الشاق اليوم، ستجنى حصاد ذلك وتعود إلى حالتك الطبيعية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك أن يبتعد بنفسه عن الأحاديث الجانبية التى تشغل باله كثيراً وعدم التفكير فيما سيحدث لن يجعل منه سوى شخص أضل نفسياً.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 18-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك قدرة كبيرة على الإنجاز فى العمل اغتنمها

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

التفاهم والتسامح مع شريك حياتك، أصبح أهم من العناد والمكابرة وعدم القدرة على تصحيح الأوضاع السابقة، علاقاتك من الممكن أن تنتهى أمام عينك فاحذر.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

أنت إنسان طموح لديها القدرة على حفظ الأشياء منظمة تنظيما جيدا بالإضافة إلى مطاردة أحلامك. لكن البعض الآخر ليس كذلك، فلا تخبر أحد عن خططك القادمة حتى لا تتلقى الطاقة السلبية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

لديك رغبة قوية فى البحث عن الأشياء الجديدة، وتفاصيل الأنظمة الغذائية تلقى اهتمام كبير منك، حاول أن تطبقها بشكل عملى مميز.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك أن يعيش يومه بدون الحاجة إلى التفكير فيما مضى ولفت انتابه كثير من الأصدقاء بالظهور المفاجئ مرة آخرى بعد غياب طويل

حظك اليوم برج الثور الأحد 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاعرك المجردة هى الأفضل والأبقى

برج الثور على الصعيد المهنى ..

فرصة عمل جديدة فى الطريق إليك، و الوقت لن يطول كثيراً فى وظيفتك الحالية، فالأعمال الخاصة لا تدوم فى كثير من الأحوال، و لا تفكر كثيراً فى البقاء فى ظيفتك.

على الصعيد العاطفى ..

قد تكون ديك رغبة دائمة فى الوصول إلى قلب أحدهم، لكنك تفكر أكثر فى العلاقات الحميمة على حساب الشكل العاطفى الصافى، فكر فى مشاعرك بشكل مجرد بعيداً عن شهواتك.

برج الثور على الصعيد الصحى..

كنت فى حالة صحية مستقرة، لكن احذر تقلبات الطقس التى تتغير بشكل سريع، ونزلات البرد ستصيبك فى القريب العاجل كن على استعداد بالأطعمة التى تقوى مناعتك.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يبستما لحظ له اليوم، لكن هناك علامة يجب أن تضعها تحت تقلب مزاجك اليوم بشكل مبالغ فيه.