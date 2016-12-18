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القبض على 3 تجار مواد مخدرة خلال حملة أمنية بأسيوط

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القبض على 3 تجار مواد مخدرة خلال حملة أمنية بأسيوط القبض على 3 تجار مواد مخدرة خلال حملة أمنية بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على 3 أشخاص من تجار المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات متنوعة، فى مسكن اتخذوه وكرًا لنشاطهم الإجرامى.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من إدارة مكافحة المواد المخدرة، يفيد ورود معلومات عن قيام "ع. أ. ث" موظف بالجمعية الزراعية، و"ش. أ. ث" حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، و"ط.أ. ث" عامل مقيمين درنكة مركز أسيوط  بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذين من مسكن أحدهم وكرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

 

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وتشكيل حملة مكبرة مدعومة بالقوات القتالية، وانتقلت للموقع وداهمت المنزل، وأسفرت الحملة عن القبض على المتهمين متلبسين وبحوزتهم 20710 أقراص لعقار الترامادول والتامول المخدر وقطع من الحشيش وجوهر الأفيون المخدر وجرام من نبات البانجو المطبوخ و87 قرصا لعقار أريك (المنشط الجنسى)، و4 مقصات حديد، و5 هواتف محمولة، ومبلغ 6550 جنيها.

 

تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية.


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