موعد مباراة الأهلى والمصري 18 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

كتب فتحى الشافعى

يلتقى الأهلى مع المصري اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز.

وفيما يلى موعد المباراة والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمصري

تنقل قناتى on sport وnile sport مباراة اليوم بين الأهلى والمصري مع وجود أستوديوهات تحليلية قبل وبعد انطلاق المباراة.

موعد مباراة الأهلي وإنبى

تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب برج العرب ويخوض الأحمر هذه المواجهة وفى رصيده 39 نقطة يحتل بهم صدارة جدول المسابقة المحلية، أما المصري فيأتي في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.