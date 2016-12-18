بالصور.. تذكرة طيران من مواطن كويتى لــ"وندا" الأرجنتينية لعودتها إلى مصر

الغربية ـ إسلام الخياط

استجابة لما نشر بجريدة وموقع اليوم السابع عن قصة إبراهيم المصرى ابن محافظة الغربية و"وندا" ابنة الأرجنتين وأصبحت قصة "روميو المصرى وجوليت الأرجنتينية" قصة حب شهيرة بدأت على فيس بوك وانتهت عند المأذون بعد إشهار إسلامها بمشيخة الأزهر، ولكن ضيق الحال منع لم الشمل بينهم بالقاهرة خاصة بعد عودتها للأرجنتين لاستخراج قيد عائلى لتوثيق عقد الزواج وبسبب ثمن تذكرة الطيران من الأرجنتين إلى مصر لم تعد وندا.

حرص أحد قراء اليوم السابع على حل الأزمة الخاصة بـوندا الأرجنتينية وعودتها إلى الأراضى المصرية لزوجها واستكمال حياتها الأسرية الذى اختارتها، وتواصل المواطن الكويتى نبيل الهوارى مع زوج وندا بمصر، وقام بحجز تذكرة الطيران من الأرجنتين يوم الجمعة المقبلة بتكلفة 31 ألف جنيه، وأرسل صورة منها للزوج لحل الأزمة ولم شملهم.

ومن جانبه أعرب إبراهيم محرم زوج واند بسعادته البالغة للمشاركة المجتمعية والاستجابة السريعة بعد نشر اليوم السابع الموضوع، ووقوف المواطن الكويتى بجواره، قائلا شكرا لكم جميعا ولكل من كان سببا لعودة زوجتى واند لأرض مصر.

يذكر أن اليوم السابع نشر بالفيديو والصور.. قصة حب "روميو المصرى وجوليت الأرجنتينية".. حكاية إبراهيم و"واندا" بدأت على فيس بوك وانتهت عند المأذون بعد إشهار إسلامها بمشيخة الأزهر.. وضيق الحال يمنع لم الشمل فى القاهرة.