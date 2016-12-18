أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. تذكرة طيران من مواطن كويتى لــ"وندا" الأرجنتينية لعودتها إلى مصر

Google+ Print
بالصور.. تذكرة طيران من مواطن كويتى لــ"وندا" الأرجنتينية لعودتها إلى مصر بالصور.. تذكرة طيران من مواطن كويتى لــ"وندا" الأرجنتينية لعودتها إلى مصر

>الغربية ـ إسلام الخياط

استجابة لما نشر بجريدة وموقع اليوم السابع عن قصة إبراهيم المصرى ابن محافظة الغربية و"وندا" ابنة الأرجنتين وأصبحت قصة "روميو المصرى وجوليت الأرجنتينية" قصة حب شهيرة بدأت على فيس بوك وانتهت عند المأذون بعد إشهار إسلامها بمشيخة الأزهر، ولكن ضيق الحال منع لم الشمل بينهم بالقاهرة خاصة بعد عودتها للأرجنتين لاستخراج قيد عائلى لتوثيق عقد الزواج وبسبب ثمن تذكرة الطيران من الأرجنتين إلى لم تعد وندا.

 

حرص أحد قراء اليوم السابع على حل الأزمة الخاصة بـوندا الأرجنتينية وعودتها إلى الأراضى المصرية لزوجها واستكمال حياتها الأسرية الذى اختارتها، وتواصل المواطن الكويتى نبيل الهوارى مع زوج وندا بمصر، وقام بحجز تذكرة الطيران من الأرجنتين يوم الجمعة المقبلة بتكلفة 31 ألف جنيه، وأرسل صورة منها للزوج لحل الأزمة ولم شملهم.

 

ومن جانبه أعرب إبراهيم محرم زوج واند بسعادته البالغة للمشاركة المجتمعية والاستجابة السريعة بعد نشر اليوم السابع الموضوع، ووقوف المواطن الكويتى بجواره، قائلا شكرا لكم جميعا ولكل من كان سببا لعودة زوجتى واند لأرض مصر.

 

يذكر أن اليوم السابع نشر والصور.. قصة حب "روميو المصرى وجوليت الأرجنتينية".. حكاية إبراهيم و"واندا" بدأت على فيس بوك وانتهت عند المأذون بعد إشهار إسلامها بمشيخة الأزهر.. وضيق الحال يمنع لم الشمل فى القاهرة.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا