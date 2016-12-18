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"لما الشتا يدق البيبان".. القاهرة تسجل 11 درجة.. وأمطار شمالا وشبورة صباحا

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"لما الشتا يدق البيبان".. القاهرة تسجل 11 درجة.. وأمطار شمالا وشبورة صباحا "لما الشتا يدق البيبان".. القاهرة تسجل 11 درجة.. وأمطار شمالا وشبورة صباحا

>كتب محمد محسوب

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون باردًا نهارًا على كافة الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء حتى نهاية الأسبوع الجارى، أى حتى يوم الخميس المقبل .

 

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن  الأمطار ستسقط فقط على السواحل الشمالية للبلاد، نظرًا لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً .

 

وحذر "عبد العال"، من الشبورة المائية صباحًا على كافة الأنحاء، حيث تكون كثيفة على بعض المناطق وتؤدى لانخفاض ملحوظ للرؤية على معظم الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات وعلى الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية، موضحًا أن الشبورة ستتكون نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعة الرياح، ووقوع البلاد تحت تأثير مرتفعات جوية، سواء على مستوى سطح الأرض أو فى طبقات الجو العليا.

 

وأوضح "عبد العال"، أن درجة الحرارة بالقاهرة والدلتا ستراوح بين 17 و19 درجة صباحًا ومن 11 إلى 12 درجة مساءً.

 

وناشد "عبد العال"، الإدارات العامة للمرور باتخاذ التدابير اللازمة حسب رؤيتهم وتقديرهم للموقف، للحد من الآثار الناجمة عن المركبات جراء السرعات العالية من قائديها على الطرق السريعة، وعلى قائدى السيارات الالتزام بالسرعة المطلوبة والمناسبة على الطرق السريعة.

 

فى السياق ذاته، ناشد "عبد العال" المواطنين بتوخى الحذر وارتداء الملابس الثقيلة، متابعًا أنه يمكن الاتصال للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون التالى: 24646721 .

 

وأكد "عبد العال"، أن الهيئة ستقوم أولاً بأول بإبلاغ مجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية بآخر التوقعات الأخيرة لسوء الأحوال الجوية، كما تبلغ كافة المحافظات أيضًا لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن تقلبات الطقس.

 


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