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تحذير لسكان سيدنى من الإصابة بمرض الحصبة

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تحذير لسكان سيدنى من الإصابة بمرض الحصبة تحذير لسكان سيدنى من الإصابة بمرض الحصبة

>أ ش أ

حذرت السلطات الصحية فى مدينة سيدنى الأسترالية، المواطنين بأن يكونوا فى حالة تأهب قصوى لأعراض مرض الحصبة شديد العدوى، وذلك بعد إصابة ثلاثة أشخاص.

 

وذكرت هيئة الصحة فى ولاية "نيوساوث ويلز" أن الأشخاص البالغين الثلاثة أمضوا فترة معقولة من الوقت فى منطقة العاصمة سيدنى، حيث أصيبوا بالعدوى، وقد زاروا عدة أماكن، من بينها مطاعم ومتاجر، فى الفترة من 26 نوفمبر الماضى وحتى 15 ديسمبر الحالى.

 

وقالت السلطات الصحية، فى النبأ الذى أوردته صحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد"، إنه ينبغى على سكان سيدنى ممن لم يتلقوا التطعيم أن يتوخوا الحذر فى الأيام والأسابيع المقبلة، مشيرة بأن فيروس الحصبة معد للغاية وينتشر عبر الهواء من خلال الكحة والعطس. وأشارت هيئة الصحة بأن لقاح الحصبة الفعال للغاية متاح مجانا منذ عدة سنوات وهو مهم لكل شخص بمن فيهم البالغون والأطفال.


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