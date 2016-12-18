بالصور.. ضبط 9 أطنان دقيق مدعم بقنا قبل بيعها بالسوق السوداء

قنا – هند المغربى و وائل محمد

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة قنا القبض على تاجر، عثر بحوزته على 9 طن دقيق بلدى، قام بتجميعها داخل مخزن لإعادة بيعها بالسوق السوداء بمركز دشنا.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث، يفيد تاجر يدعى (سيد.ع) 45 سنة تاجر تموين، قام بالاستيلاء علي دقيق مدعوم من الدولة، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.



>تجميع 9 أطنان دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء

ومن جانبها قررت نيابة مركز دشنا، برئاسة المستشار أحمد عاطف غوش، مدير النيابة تكليف مفتش الأغذية لبيان مدى صلاحية 9 أطنان دقيق بلدى مدعم، تم ضبطها بحوزة تاجر تموين متهم بتجميعها تمهيدا لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



>تجميع الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء

وكانت مباحث التموين برئاسة المقدم تامر الحفناوى، وإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد عصام خضرى رئيس المباحث، نجحت فى ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، كان المتهم (سيد ع ع أ) 45 سنة تاجر تموين، قام بتجميعها تمهيدا لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة بناءا على قرار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات، وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات فى الواقعة.