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القبض على هارب من "مؤبد" وبحوزته بندقيتان وذخيرة بمدينة نصر

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القبض على هارب من "مؤبد" وبحوزته بندقيتان وذخيرة بمدينة نصر القبض على هارب من "مؤبد" وبحوزته بندقيتان وذخيرة بمدينة نصر

>كتب عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث قسم مدينة نصر من ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وتبين حيازته أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، وكمية من الطلقات والذخيرة، واعترف بحيازة الأسلحة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى النقيب إبراهيم عبد القادر ضابط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، وبصحبته قوة أمنية من ضبط " كريم.ج " 35 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4740 / 4370 لسنة 2014 مدينة نصر أول " مخدرات "، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة.

على الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته 2 سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية، و5 طلقات من ذات العيار، وبندقية خرطوش، و11 طلقة من ذات العيار، غير مبلغ بسرقتهما، وبمناقشته اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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