أمن قنا يلقى القبض على المتهم صاحب مزرعة البانجو وبحوزته سلاح بدون ترخيص

قنا – هند المغربى

كشف مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على صاحب مزرعة البانجو التى تم الكشف عنها مساء أمس السبت وسط زراعات أشجار الليمون، وتم عرضه على النيابة للتحقيق معه فى التهم المنسوبة إليه من زراعة مواد مخدرة محظورة وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

حيث نجحت الأجهزة الأمنية بعد ساعات من اكتشاف مزرعة البانجو وسط زراعات أشجار الليمون بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا من ضبط صاحبها الهارب، ويدعى "عبد الناصر.ف.ع"، (40 عامًا)، مزارع.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن قوة أمنية، برئاسة النقيب، عمرو عبد الباسط، معاون أول وحدة مباحث فرشوط، برئاسة العقيد أحمد فجر رئيس المباحث وإشراف العميد عصام خضرى رئيس المباحث تمكنت من كشف مزرعة مساحة 6 قراريط مزروعة بنبات البانجو المخدر المحظور زراعته والتى ضمت 570 شجرة قنب هندى فى طور النمو منتشرة بين أشجار الليمون ملك عبد الناصر.ف.ع ( 40 عامًا)، مزارع، بقرية العركى بفرشوط، بالإضافة إلى فرد روسى و8 طلقات، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.