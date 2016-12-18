بالصور.. ضبط 186 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام بقنا

قنا – هند المغربى

تباشر نيابة قوص التحقيقات فى ضبط 186 كيلو و800 جرام مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستخدام بقوص بمحافظة قنا، بحوزة مدير فرع شركة لتجارة الجملة.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن مباحث التموين برئاسة المقدم تامر الحفناوى، وإشراف العقيد عصام خضرى رئيس المباحث من ضبط 186 كيلو و800 جرام مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية، عبارة عن "تمور – مكسرات مختلفة – لانشون – كريم كراميل – شيكولاتة – حلاوة طحينية – عسل أسود" بقوص داخل فرع شركة لتجارة الجملة.

فيما تمكنت مباحث التموين من ضبط 20 قضية أخرى "عدم إعلان عن الأسعار" وطن ردة خشنة بدون فواتير بحوزة (عصام.ع. ب) 35 سنة صاحب محل بقالة و240 زجاجة زيت طعام و360 كيلو جرام سمنة مجهولة المصدر وبدون فواتير .