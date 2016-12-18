الشياطين الحمر ملوك الصالات الجدد.. الطائرة حاضرين واليد متوجين والسلة متألقين

أسماء عمر

لم تكن بطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى كرة السلة، والتى توج بها رجال الأهلى مساء أمس، للمرة الأولى فى تاريخه على حساب حامل لقب البطولة لعامين متتاليين ريكرياتيفو ليبولو الأنغولى، هى اللقب الأول الذى يحصده المارد الأحمر فى ألعاب الصالات خلال هذا الموسم، بل كانت ثالث الألقاب التى توج بها أبطال الأهلى فى الصالات، لتبرهن على تفوق الأحمر هذا الموسم تحديدا فى ألعاب الصالات، خاصة بعد التتويج بالبطولة العربية للأندية لسيدات الطائرة والبطولة الأفريقية لكرة اليد.

سيدات الأهلى تتوج بالبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

ففى الحادى عشر من ديسمبر الجارى، تُوج فريق الطائرة للسيدات بالنادى الأهلى، بلقب البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على فريق المجمع الجزائرى بثلاثة أشواط دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب القاهرة.

وفازت سيدات الأهلى فى اللقاءات الخمسة، التى خاضها فى البطولة على فرق الدفاع المغربى ودى لاسال الأردنى والبحرين البحرينى والمتين اللبنانى وأخيرا المجمع الجزائرى.

جاء فوز الأهلى فى آخر مباراة وسط أكثر من خمسة آلاف متفرج حضروا لمدرجات الصالة المغطاة، وجاءت نتيجة الأشواط 15 /25 و18 / 25 و17 / 25.

الأهلي بطلا لأفريقيا فى كرة اليد

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى عاصم حماد، بكأس البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدورى رقم 38 بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة "26-23"، فى المباراة النهائية، التى وصل إليها الأهلى بعد أن حقق الفوز على وداد سمارة المغربى فى الدور قبل النهائى، فيما حقق الترجى الفوز على الزمالك فى إطار مباريات نفس الدور.

ليكرر المارد الأحمر فوزه على الترجى، حيث فاز عليه بختام مباريات المجموعة الأولى من الدور التمهيدى، وفاز الشياطين الحمر بنتيجة 29 - 24.

الأهلى بطلا لأفريقيا فى كرة السلة للمرة الأولى فى تاريخه

توّج النادى الأهلى بطلا لكأس أفريقيا للأندية الأبطال فى كرة السلة للمرة الأولى فى تاريخه، بفوزه على ريكرياتيفو ليبولو الأنجولى (68-66) فى المباراة النهائية التى أقيمت الجمعة فى القاهرة.

ربما هذه هى البطولة الأبرز فى ألعاب الصالات لكونها تدخل القلعة الحمراء للمرة الأولى فى تاريخ النادى وعقب الفوز على خصم قوى ريكرياتيفو ليبولو الأنجولى حامل لقب البطولة لموسمين متتاليين فى مباراة مثيرة حتى الثانية الأخيرة جعلت جماهير المارد الأحمر تترقب بحذر نهاية اللقاء.

وأقيمت المباراة النهائية للنسخة الحادية والثلاثين من البطولة فى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، وحافظ خلالها الفريق المصرى على تقدمه من الربع الأول (14-13)، لينهى الشوط الأول (33-31).

ومع نهاية الربع الثالث، تمكن الأهلى من توسيع الفارق إلى أربع نقاط (54-50)، وحسم المباراة مع صافرة النهاية بفارق نقطتين (68-66).