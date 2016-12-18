ضبط خليتين إرهابيتين بالدقهلية تضم 10 إرهابيين ينتمون لـ"داعش"

الدقهلية - شريف الديب

وجه ضباط جهاز الأمن الوطنى بالدقهلية، اليوم السبت، ضربات استباقية لتنظيم أنصار بيت المقدس الموالى لداعش، إذ تمكن ضباط الجهاز بالتنسيق مع أجهزة الأمن العام من ضبط 7 عناصر شكلوا بؤرا للتنظيم، بمراكز السنبلاوين، ودكرنس، وذلك قبل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

كانت تحريات ضباط الأمن الوطنى أكدت تكوين البؤر بالتنسيق مع عناصر التنظيم الخطرة بالخارج من خلال شبكة الإنترنت.

تلقي اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بوصول معلومات لضباط الأمن الوطنى بتورط عدد من الأشخاص بالانضمام إلى تنظيم بيت المقدس، وبالتنسيق مع الأمن العام، تم ضبط تامر .ت، وعمرو .ص، بمركز السنبلاوين الذين شكلوا بؤرة بالتنسيق مع 4 عناصر هاربة للخارج، وفى دكرنس تم ضبط أحمد .ا .ا .وأحمد .ع شكلا بؤرة أخرى بالتنسيق مع عنصرين هاربين للخارج .

يذكر أنه تم ضبط ، حاتم ع. ا. تاجر، ومقيم بكفر الشيخ، و رائد ع. أ، وبشير ص. ع، 30 عاما، بمركز بلقاس، وتم ضبط منشورات وكتب جهادية وأعلام سوداء، وعصابات للوجه والرأس للتخفى والتمويه، وأجهزة كمبيوتر تحتوى خططًا لبعض العمليات الإرهابية وكيفية التعامل مع المتفجرات، و اعترف المتهمون بتلقيهم تكليفات باستهداف المنشآت الحيوية بالدقهلية والمحافظات المجاورة، ونشر الفكر التكفيرى والإعداد إلى مخططات لقلب نظام الحكم .

ووجهت لهم النيابة تهمة الانضمام لجامعات إرهابية، تنظيم «داعش» الإرهابى وأنصار بيت المقدس، والتخطيط لقلب نظام الحكم والتخطيط لعمليات إرهابية، وقررت نيابات شمال وجنوب المنصورة الكلية حبس كل منهم 15 يوما على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط المتهمين الهاربين.