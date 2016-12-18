السعودية تدعو لإنهاء "مجازر" حلب البشعة

(رويترز)

دعت السعودية إحدى أقوى مؤيدى المعارضة السورية اليوم السبت لوقف فورى لما سمته جرائم الحرب التى ترتكبها قوات موالية للرئيس بشار الأسد وهى توشك على استعادة السيطرة على مناطق المعارضة فى مدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، وصفه لما يقع فى حلب بأنه "أبشع جريمة إنسانية يشهدها مطلع هذا القرن وذلك أمام مرأى ومسمع العالم."

وقال المسؤول إن "المجازر البشعة التى تُرتكب فى مدينة حلب السورية ... تعد جرائم حرب ضد الإنسانية."

وانقسمت حلب إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية وأخرى تسيطر عليها المعارضة فى حرب أهلية مستمرة منذ ما يقرب من ستة أعوام. لكن تقدما أحرزه الجيش السورى وحلفاء له منذ منتصف شهر نوفمبر تشرين الثانى الماضى حرم المعارضة من معظم المناطق التى سيطرت عليها فى غضون أسابيع قليلة.

وتم تعليق إجلاء المقاتلين والمدنيين من آخر منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة فى مدينة حلب أمس الجمعة -وهو ثانى أيام عمليات الإجلاء- بعد طلب من الفصائل الموالية للحكومة بإجلاء مصابين من قريتى الفوعة وكفريا اللتين تسيطر عليهما قوات المعارضة.

وقال مسؤولون من الجانبين اليوم السبت إن اتفاقا جديدا يجرى التفاوض بشأنه لاستكمال عملية الإجلاء.

وقال المسؤول السعودى إن الرياض أجرت فى الآونة الأخيرة اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية "لتؤكد لهم .. أهمية التحرك الفورى لإيقاف هذه المجازر."