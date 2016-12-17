كرة السلة يعدل موعد مباريات نهائى الدورى

كتبت ياسمين يحيى

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة خالد القوصى، تعديل موعد مباريات الدور النهائى من مسابقة دورى المرتبط على مستوى الرجال، وجاء تعديل الموعد بإقامة المباريات فى الثانية والرابعة والسادسة، بدلا من الرابعة والسادسة والثامنة، بسبب الأحوال الجوية، بالإضافة إلى رغبة بعض الأندية.

الإسماعيلية تستضيف نهائى دورى كرة السلة

تقام مباريات الدور النهائى من مسابقة دورى كرة السلة فى الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجارى بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث يلتقى فى اليوم الأول كل من الأهلى والاتحاد، الزمالك وسبورتنج، الجزيرة وطلائع الجيش.

مصر تستضيف بطولات كرة السلة

يشهد اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عدة أحداث هامة خلال الفترة المقبلة، حيث يتم استضافة البطولة العربية للمنتخبات فى الفترة من 30 ديسمبر وحتى 8 يناير المقبل باستاد القاهرة، بينما خلال الشهر المقبل تستضيف مصر بطولة المنطقة الخامسة الأفريقية، أما شهر فبراير فيقام خلاله قرعة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة، التى ستقام فعالياتها يوليو 2017 باستاد القاهرة أيضا.

كرة السلة بالأهلى يحقق كأس أفريقيا

يذكر أن فريق كرة السلة بالنادى الأهلي حقق لقب كئوس أفريقيا بعد تغلبه على ليبولو الإنجولى بنهائى البطولة، التى أقيمت بالقلعة الحمراء وفوزه فى كل مباريات البطولة.