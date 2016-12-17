أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

كرة السلة يعدل موعد مباريات نهائى الدورى

Google+ Print
كرة السلة يعدل موعد مباريات نهائى الدورى كرة السلة يعدل موعد مباريات نهائى الدورى

>كتبت ياسمين يحيى

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة خالد القوصى، تعديل موعد مباريات الدور النهائى من مسابقة دورى المرتبط على مستوى الرجال، وجاء تعديل الموعد بإقامة المباريات فى الثانية والرابعة والسادسة، بدلا من الرابعة والسادسة والثامنة، بسبب الأحوال الجوية، بالإضافة إلى رغبة بعض الأندية.

 

الإسماعيلية تستضيف نهائى دورى كرة السلة

تقام مباريات الدور النهائى من مسابقة دورى كرة السلة فى الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجارى بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث يلتقى فى اليوم الأول كل من الأهلى والاتحاد، الزمالك وسبورتنج، الجزيرة وطلائع الجيش.

 

تستضيف بطولات كرة السلة

يشهد اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عدة أحداث هامة خلال الفترة المقبلة، حيث يتم استضافة البطولة العربية للمنتخبات فى الفترة من 30 ديسمبر وحتى 8 يناير المقبل باستاد القاهرة، بينما خلال الشهر المقبل تستضيف مصر بطولة المنطقة الخامسة الأفريقية، أما شهر فبراير فيقام خلاله قرعة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة، التى ستقام فعالياتها يوليو 2017 باستاد القاهرة أيضا.

 

 كرة السلة بالأهلى يحقق كأس أفريقيا

يذكر أن فريق كرة السلة بالنادى الأهلي حقق لقب كئوس أفريقيا بعد تغلبه على ليبولو الإنجولى بنهائى البطولة، التى أقيمت بالقلعة الحمراء وفوزه فى كل مباريات البطولة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة