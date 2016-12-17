إيران تدعو لاجتماع للجنة المشرفة على الاتفاق النووي بسبب العقوبات الأمريكية

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن إيران دعت إلى عقد اجتماع للجنة المشرفة على تطبيق اتفاقها النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015 ردا على ما تصفه طهران بانتهاك أمريكا للاتفاق.

وبحسب رويترز قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف طلب عقد الاجتماع في رسالة بعث بها إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن مشروع قانون لتمديد العقوبات على إيران لمدة عشرة أعوام سيصبح قانونا من دون توقيع الرئيس باراك أوباما لكنه أضاف أنه لن يؤثر على تطبيق الاتفاق الدولي الذي يحد من البرنامج النووي لإيران.

وردا على التحرك الأمريكي بشأن العقوبات أمرت إيران علماءها يوم الثلاثاء بالبدء في تطوير أنظمة لسفن بحرية تعمل بالطاقة النووية.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الإجراء إلى زيادة التوتر مع واشنطن والمتفاقمة بالفعل بسبب تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق الذي تحد إيران بموجبه من أنشطة إنتاج الوقود النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.