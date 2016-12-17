جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

كتب عمرو جاب الله

ينشر "اليوم السابع"، جدول ترتيب الدورى المصرى 2017 بعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، التى أقيمت مساء اليوم، فى إطار الجولة الـ16 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 28 ليحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى المصرى بينما ما زال الأهلى يتصدر ترتيب الدورى المصرى برصيد 39 نقطة فيما يأتى المقاصة فى المركز الثانى برصيد 34 نقطة ويليه المصرى فى المركز الثالث بـ31 نقطة.

فيما يحتل فريق أسوان مؤخرة ترتيب الدورى المصرى برصيد 7 نقاط بعد الخسارة من الإسماعيلى فى الجولة الماضية بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية.