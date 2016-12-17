“اﻷوقاف” تطلق مسابقة “الصوت الحسن”.. واعتماد الفائزين بالإذاعة والتلفزيون

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية من مسابقة الصوت الحسن بالشروط التالية: ألا يقل سن المتقدم عند الإعلان عن 18 عاما، وأن يتمتع المتقدم بالصحة الصوتية وسلامة النطق والأداء، وأن يكون على علم بالمقامات الموسيقية، ويتمتع بحسن السير والسلوك.

وأكدت وزارة اﻷوقاف، فى بيان صحفى، أنها سوف تعلن لاحقا عن مواعيد مقابلات اللجنة المشتركة بين وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعة والتليفزيون، على أن يتم التقديم على الموقع الإلكترونى لوزارة الأوقاف المصرية، كل فى الاستمارة الخاصة بمحافظته لمدة أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، بحيث يقوم كل متقدم بتسجيل مقطع فيديو لا يزيد عن خمسة دقائق، وتحميله على يوتيوب، ثم ملء الاستمارة المرفقة، ووضع رابط الفيديو المحمل على اليوتيوب فى الخانة المخصصة لذلك، لتفحص اللجنة أعمال المتقدمين، وننشر أسماء من يحق لهم التقدم للاختبارات الأولية.