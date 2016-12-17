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الصين تعتزم إعادة الغواصة لأمريكا وتنتقد انشطتها في البحر الجنوبي

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الصين تعتزم إعادة الغواصة لأمريكا وتنتقد انشطتها في البحر الجنوبي الصين تعتزم إعادة الغواصة لأمريكا وتنتقد انشطتها في البحر الجنوبي

بحر الصين الجنوبي

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم السبت اعتزامها إعادة غواصة البحث الأمريكية المسيّرة عن بعد – التي تحفظت عليها أمس الأول أثناء تواجدها في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي – لكنها انتقدت ما وصفته بـ”أنشطة المراقبة” الأمريكية في تلك المنطقة.

وبحسب رويترز قال المتحدث باسم وزارة الدفاع يانج يوجون – في تصريح نقلتها صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية – “إن الصين ستعيد الغواصة المسيرة إلى الولايات المتحدة “بطريقة ملائمة”، مؤكدا أن التحفظ عليها جاء لتأمين السفن العابرة في تلك المنطقة.

وأضاف يوجون “عثرث سفينة إنقاذ تابعة للأسطول الصيني على جهاز غير معروف في بحر الصيني الجنوبي الخميس وفحصت سفينة الإنقاذ الجهاز لمنعه من تسبيب الضرر للأمن الملاحي”، موضحا أن الأسطول الصيني وجد بعد الفحص أن ذلك الجهاز هو غواصة مسيرة عن بعد وقرر إعادتها إلى الولايات المتحدة”.

وكان مسئولين بوزارة الدفاع الأمريكية كشفوا – أمس – أن الصين استحوذت على غواصة مسيرة عن بعد تستخدم لأغراض بحثية من جانب الجيش الأمريكي أثناء تواجدها، في بحر الصين الجنوبي الذي تثير توترات بين واشنطن وبكين بسبب ممارسة الصين لأعمال السيادة على مناطق متنازع عليها مع دول مجاورة وبناء جزر اصطناعية في تلك المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” التقارير حول الاستيلاء على الغواصة، مطالبة الصينية بإعادتها، وذلك بعد أن أرسلت واشنطن احتجاجا على التحفظ على الغواصة عبر سفيرها في بكين.

وأفادت وزارة الدفاع الصينية اليوم بأنها أجرت محادثات مع الحكومة الأمريكية، لكنها انتقدت واشنطن بسبب ما وصفته بالتهويل “غير اللائق” للخلاف حول ذلك الأمر.

كما هاجمت “ممارسات الاستطلاع والمسوح العسكرية” التي قالت إن الولايات المتحدة تمارسها منذ فترات طويلة في المياه الإقليمية الخاضعة لسيطرة الصين، معربة عن معارضتها “الحازمة” لتلك الممارسات، ومطالبة واشنطن بالتوقف عنها.

أ ش أ

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