وزير الصحة يؤكد الإنتهاء من مشكلة توفير المحاليل الطبية بشكل نهائى

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة أنه تم الإنتهاء من مشكلة توفير المحاليل الطبية بشكل نهائى، وذلك عقب افتتاح مصنع شركة النصر للادوية التابع للشركة القابضة للادوية بشكل تجارى، حيث تبلغ طاقته الانتاجية 2 مليون عبوة شهرياً، واشار الوزير إلى أن المصنع سيفى باحتياجات مصر السنوية من المحاليل، حيث انها لا تزيد عن 9 ملايين عبوة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل.

واوضح الوزير إلى أن عبوات المحاليل التى يتم انتاجها داخل المصنع متنوعة الاحجام، وهو يفى بجميع الاغراض للحالات التى تتطلب محاليل طبية، والتى منها حالات الفشل الكلوى وغيرها، واشار الوزير إلى أن المصنع كان قد تم افتتاحه بشكل تجريبى فى بداية شهر نوفمبر الماضى.