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وزير الصحة يعلن انتهاء مشكلة المحاليل الطبية بشكل نهائى

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وزير الصحة يعلن انتهاء مشكلة المحاليل الطبية بشكل نهائى وزير الصحة يعلن انتهاء مشكلة المحاليل الطبية بشكل نهائى

> كتبت هند مختار

عرض الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم السبت برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريرا حول توفير المحاليل الطبية.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من مشكلة توفير المحاليل الطبية بشكل نهائى، وذلك عقب افتتاح مصنع شركة النصر للأدوية التابع للشركة القابضة للأدوية بشكل تجارى، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون عبوة شهريا، وأشار الوزير إلى أن المصنع سيفى باحتياجات السنوية من المحاليل، حيث إنها لا تزيد عن 9 ملايين عبوة.

وأوضح الوزير إلى أن عبوات المحاليل التى يتم إنتاجها داخل المصنع متنوعة الأحجام، وهو يفى بجميع الأغراض للحالات التى تتطلب محاليل طبية، والتى منها حالات الفشل الكلوى وغيرها، وأشار الوزير إلى أن المصنع كان قد تم افتتاحه بشكل تجريبى فى بداية شهر نوفمبر الماضى. 


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