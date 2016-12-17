السيسي يصدر قرارات تعيين بالقوات المسلحة وهيئة قناة السويس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم السبت، عدد من القرارات الجمهورية.

وتشمل القرارات الجمهورية تعيين الفريق عبدالمنعم إبراهيم بيومي الترّاس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية اعتباراً من غد الأحد 18 ديسمبر 2016، وتعيين الفريق أسامة منير محمد ربيع ، نائباً لرئيس هيئة قناة السويس ، اعتباراً من غد الأحد 18 ديسمبر 2016

كما شملت تعيين اللواء بحري أ.ح أحمد خالد حسن سعيد ، قائداً للقوات البحرية اعتباراً من اليوم السبت 17 ديسمبر 2016، وتعيين اللواء أ.ح علي فهمي محمد علي فهمي ، قائداً لقوات الدفاع الجوي اعتباراً من اليوم السبت 17 ديسمبر 2016.

أ ش أ