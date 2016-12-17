وزارة التربية والتعليم تشدد عقوبة الغش في الامتحانات تصل إلى السجن 7 سنوات و300 ألف جنيه غرامة

شيماء مصطفى

مع دخول فترة الامتحانات في المراحل التعليمية المختلفة، ومع استمرار المنافسة بين وزارة التربية والتعليم وصفحات الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات التي قد تقضي على مجهود الطلاب لصالح آخرون، ننشر عقوبة الغش في الامتحانات بعد ان اعلنتها اليوم وزارة التربية والتعليم.



تصريحات الهلالي الشربيني حول طرق تأمين الامتحانات:

أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم على أن طرق تأمين امتحانات الطلاب خاصة الثانوية العامة ستتبع 3 مسارات تم مناقشتها خلال اجتماع الحكومة اليوم من بينها مشروع قانون تغليظ العقوبة الخاصة بالغش في الامتحانات وتسريب امتحانات الثانوية العامة ومن المقرر إحالته لمجلس الدولة.



وزارة التربية والتعليم تعلن عقوبة الغش في الامتحانات

حيث أكد وزير التعليم خلال مؤتمر صحفي تم بمقر مجلس الوزراء على أن المشروع تضمن العقاب بالحبس مده لا تزيد عن 7 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية وحبس وتغريم مروج اسئلة الثانوية العامة بهدف الغش 5 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، بالإضافة إلى تغريم من يضبط بالموبايل اثناء الامتحانات 10 آلاف جنيه.

كما تضمنت مادة أخري بمشروع القانون أن يتم حرمان مرتكبي الغش او المشاركين فيه بالحرمان من الامتحان واعتباره راسب في جميع المواد وإعادة السنة من جديد.

شبكةعيونالإخبارية

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