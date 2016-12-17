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موجابي يترشح لرئاسة زيمبابوي لفترة جديدة عام 2018

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موجابي يترشح لرئاسة زيمبابوي لفترة جديدة عام 2018 موجابي يترشح لرئاسة زيمبابوي لفترة جديدة عام 2018

روبرت موجابي

اختار الحزب الحاكم في زيمبابوي رئيس البلاد روبرت موجابي يوم السبت مرشحا في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2018 حين يكون قد أتم عامه الرابع والتسعين.

وبحسب رويترز أنشد مؤيدو موجابي في مؤتمر لحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية أغنية “موجابي يحكم إلى الأبد” بينما صعد الرئيس المخضرم لإلقاء كلمة دعا خلالها إلى إنهاء الصراع داخل الحزب بشأن من سيخلفه بعد رحيله عن السلطة.

وقال موجابي الذي واجه احتجاجات لم يسبق لها مثيل في وقت سابق من العام الجاري “جئنا بمشاكلنا التي سمعنا. وجئنا أيضا ونحن نعرف أن لدينا خلافات ونتفق على ضرورة إنهاء الخلافات ووقف الصراع.”

وموجابي هو الرئيس الوحيد الذي شهدته زيمبابوي منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1980.

 

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