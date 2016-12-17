نواب يعلنون موعد رفع الدعم عن الوقود نهائيا

شيماء مصطفى

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعا يوم الاثنين برئاسة المهندس “طلعت السويدى” لمناقشة رفع الدعم عن الوقود نهائيا خلال الفترة القادمة.

وسيؤدى رفع الدعم الى زيادة اسعار الوقود خلال الفترة القادمة لتكون ثانى زيادة فى اسعار الوقود خلال فترة قصيرة بعد الزيادة الماضية فى شهر نوفمبر الماضى.

وعلق بعض النواب على قرار رفع الدعم عن الوقود بأنه تنفيذا للأتفاق مع صندوق النقد الدولى، مؤكدين بأنه ضرورى للحصول على باقى اقساط القرض.

وفى تعليق من النائب عمرو غلاب ان بعض النواب قد قدموا طلب احاطة الى رئيس الحكومة “شريف اسماعيل” بالاضافة الى وزير البترول “طارق الملا” لتخفيض اسعار الوقود بعد الزيادة الاخيرة ولكن من المتوقع ان يتم رفض ذلك الطلب.

واوضح ان من المتوقع ان تكون الزيادة الجديدة فى اسعار الوقود بداية من شهر يناير القادم، مؤكدا صعوبة انخفاض اسعار الوقود مجددا بسبب رفع الدعم نهائيا.

كما اضاف انه يجب على الدولة تشديد الرقابة على سائقى الميكروباصات لكى لا يتم التلاعب بالاسعار التى ستضعها الدولة للمواصلات العامة، كما وجه رسالة للحكومة بان تعوض المواطنين عن زيادة اسعار الوقود بتوفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة.

شبكةعيونالإخبارية

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