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مراهق يقتل حبيبته بعد استدراجها إلى أعلى سطح عقار لشكوكه فى علاقتها بغيره

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مراهق يقتل حبيبته بعد استدراجها إلى أعلى سطح عقار لشكوكه فى علاقتها بغيره مراهق يقتل حبيبته بعد استدراجها إلى أعلى سطح عقار لشكوكه فى علاقتها بغيره

لا شك ان فترة المراهقة هى من أصعب الفترات فى حياة الانسان ، ففيها تتوارد خواطر و أفكار شيطانية من الممكن أن تكلف المراهق الكثير فى حياته وهذا ما يتمثل فيما قام به مراهق يدعى ” أحمد . ث ” والذى يبلغ من العمر 17 عاما تجاه حبيبته والتى تساويه فى العمر .


مراهق يقتل حبيبته

ربطت أحمد و المجنى عليها علاقة غرامية انتهت بكارثة للطرفين فبعد أن شك فى سلوكها فى الفترة الاخيرة معه حيث اعتقد أنها على علاقة بشاب آخر ، فقام باستدراجها الى عقار بمنطقة ” منشأة البكاري ” و صعدا سويا إلى أعلى السطح وتحدث معها ونشبت مشاجرة بينهما فقام على اثرها بدفعها من أعلى السطح لتسقط قتيلة .


ضبط المتهم

تم ضبط المتهم وبعد مواجهته أنكر دفعه لها و زعم انها هى من ألقت بنفسها من اعلى السطح بعد مشاجرتهما ، وكان للطب الشرعى دور فى هذه الحالة حيث أعلن استحالة قفز الفتاة من تلقاء نفسها بسبب وضعية السقوط التى تشير إلى الدفع ، ولكن تم إحالة المتهم الى محكمة الطفل بسبب سنه لأنه ” حدث ”

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