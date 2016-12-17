مراهق يقتل حبيبته بعد استدراجها إلى أعلى سطح عقار لشكوكه فى علاقتها بغيره

شيماء مصطفى

لا شك ان فترة المراهقة هى من أصعب الفترات فى حياة الانسان ، ففيها تتوارد خواطر و أفكار شيطانية من الممكن أن تكلف المراهق الكثير فى حياته وهذا ما يتمثل فيما قام به مراهق يدعى ” أحمد . ث ” والذى يبلغ من العمر 17 عاما تجاه حبيبته والتى تساويه فى العمر .



مراهق يقتل حبيبته

ربطت أحمد و المجنى عليها علاقة غرامية انتهت بكارثة للطرفين فبعد أن شك فى سلوكها فى الفترة الاخيرة معه حيث اعتقد أنها على علاقة بشاب آخر ، فقام باستدراجها الى عقار بمنطقة ” منشأة البكاري ” و صعدا سويا إلى أعلى السطح وتحدث معها ونشبت مشاجرة بينهما فقام على اثرها بدفعها من أعلى السطح لتسقط قتيلة .



ضبط المتهم

تم ضبط المتهم وبعد مواجهته أنكر دفعه لها و زعم انها هى من ألقت بنفسها من اعلى السطح بعد مشاجرتهما ، وكان للطب الشرعى دور فى هذه الحالة حيث أعلن استحالة قفز الفتاة من تلقاء نفسها بسبب وضعية السقوط التى تشير إلى الدفع ، ولكن تم إحالة المتهم الى محكمة الطفل بسبب سنه لأنه ” حدث ”

شبكةعيونالإخبارية

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