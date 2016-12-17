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مواجهة الضابط المتهم بقتل مجدي مكين بتقرير الطب الشرعي

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مواجهة الضابط المتهم بقتل مجدي مكين بتقرير الطب الشرعي مواجهة الضابط المتهم بقتل مجدي مكين بتقرير الطب الشرعي

مجدى مكين

مراسل ONA

تواجه نيابة غرب القاهرة الكلية النقيب كريم مجدى معاون مباحث قسم الأميرية وأمناء الشرطه ياسر حسن السيد وسعد رواش وعبد الغني منير و محمد سعيد و محمود حسان وسيد عبد المعطي وآخرين بتقرير الطب الشرعي النهائي اتجاه إصابات جثة مجدي مكين.

حيث بدأت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول، وبرئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، الاستماع لأقوال الضابط كريم مجدي، في واقعة مقتل “مجدي مكين” داخل قسم شرطة الأميرية.

ووصل النقيب كريم مجدي، وعدد من أمناء شرطة الأميرية برفقة عدد كبيرر من المحامين، ومسؤول بمديرية أمن القاهرة.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرضه للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسيبب في وفاته.

واستمعت نيابة الأميرية الجزئية لـ9 من قوة قسم الأميرية، وأنكروا اعتدائهم على مجدي مكين، وهو ما أثبته تفريغ كاميرات القسم، عدا أمين شرطة تبين اعتدائه على شريك “مكين” ومخلى سبيله بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، إن مينا آخر من رأى القتيل مجدي مكين، وأنه لم يرى الواقعة، وسمعها من أحد الأشخاص، واتهم ضابط قسم شرطة الأميرية، النقيب كريم مجدي بتعذيبه وقتله.

ووجه دفاع المجني عليه “مجدي مكين” اتهامات لضابط قسم الأميرية وقوة القسم بتعذيبه حتى الموت.

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