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ختام الملتقى الأول لتسويق البحوث الطبية بحضور 10 شركات تجارية لتنفيذها

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ختام الملتقى الأول لتسويق البحوث الطبية بحضور 10 شركات تجارية لتنفيذها ختام الملتقى الأول لتسويق البحوث الطبية بحضور 10 شركات تجارية لتنفيذها

>كتبت أمنية فايد

أنهى الدكتور أسامة عزمى، رئيس شعبة البحوث الطبية رئيس الملتقى العلمى الأول لتسويق البحوث الطبية التطبيقية، مؤتمر الشعبة اليوم بعرض مجموعة من الأبحاث الطبية، والتى تنتظر التنفيذ على ما يزيد من 10 شركات تجارية يمكنهم إخراج هذه الأبحاث على هيئة منتجات لتعود بالنفع على الجميع.

 

 

وقال الدكتور أسامة: "فكرة المؤتمر تأخرت كثيرا، حيث عهدنا كباحثين أن نضع ما توصلنا إليه فى رسائل الماجستير أو الدكتوراه والمجلات العلمية وتترك على الأرفف دون الاستفادة منها فى التطبيق الفعلى، وهذا خطأ كبير، فالأبحاث هدفها الأول هو خدمة المجتمع لحماية من الأمراض، فكيف نحقق الهدف وهى فقط بين صفحات المجلات العلمية".

 

 

 

 

 


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وتابع د. أسامة: "من هنا ظهرت فكرة الملتقى لإخراج الجواهر البحثية على المختصين من أصحاب الشركات التجارية للمساهمة فى تنفيذ البحث على أرض الواقع، شارك اليوم 10 شركات وتم الاتفاق معهم بينهم على تنفيذ بعض الأبحاث التى تم عرضها اليوم لتعود بالنفع على الجميع ويمكن أن نصل بهذه المنتجات إلى التصدير، ونرفع اسم فى التصدير الطبى".

 

وأشار د. أسامة إلى أن الملتقى المقبل لن يكون مقتصرا فقط على الشعبة الطبية، ولكن سيتضمن مجموعة كبيرة من شعب المركز القومى للبحوث والتى تعود بالنفع على المجتمع لتسويقها وإظهارها للنور مرة أخرى. 


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