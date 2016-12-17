سقوط 4 أشخاص من قطار قبل دخوله محطة طنطا ونقلهم لمستشفى المنشاوى

الغربية - إسلام الخياط

شهدت محطة قطار طنطا، حالة من الذعر مساء اليوم السبت، إثر سقوط 4 أشخاص من القطار رقم 196، القادم من الإسكندرية باتجاه محافظة الفيوم.

كان اللواء طارق الهيتمى، مأمور شرطة النقل والواصلات بالسكة الحديد، قد تلقى إخطارًا من العقيد وليد غنيم، رئيس مباحث السكة الحديد، يفيد فيه أفراد شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا، بسقوط 4 أشخاص من القطار 196 القادم من الإسكندرية باتجاه الفيوم.

على الفور انتقل الرائد علاء موسى، معاون مباحث السكة الحديد إلى المحطة، وبالتحرى تأكد له أن هناك 4 أشخاص كانوا يستعدون للنزول على أحد أبواب القطار 196، وقبل التحويلة المقابلة لشرطة النجدة بمنطقة ميدان إسكندرية، حدث اهتزاز فى القطار، ما أدّى لاختلال توازنهم وسقوطهم من القطار، وتم نقلهم لمستشفى المنشاوى العام، إذ أصيب 3 منهم بجروح وكدمات متفرقة، بينما أصيب الأخير ببتر فى "مشط الرجل"، وجارٍ إجراء الإسعافات اللازمة لهم، وتم تحرير محضر، وأُخطر اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية بالواقعة.