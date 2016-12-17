أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سقوط 4 أشخاص من قطار قبل دخوله محطة طنطا ونقلهم لمستشفى المنشاوى

Google+ Print
سقوط 4 أشخاص من قطار قبل دخوله محطة طنطا ونقلهم لمستشفى المنشاوى سقوط 4 أشخاص من قطار قبل دخوله محطة طنطا ونقلهم لمستشفى المنشاوى

>الغربية - إسلام الخياط

شهدت محطة قطار طنطا، حالة من الذعر مساء اليوم السبت، إثر سقوط 4 أشخاص من القطار رقم 196، القادم من الإسكندرية باتجاه محافظة الفيوم.

كان اللواء طارق الهيتمى، مأمور شرطة النقل والواصلات بالسكة الحديد، قد تلقى إخطارًا من العقيد وليد غنيم، رئيس مباحث السكة الحديد، يفيد فيه أفراد شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا، بسقوط 4 أشخاص من القطار 196 القادم من الإسكندرية باتجاه الفيوم.

على الفور انتقل الرائد علاء موسى، معاون مباحث السكة الحديد إلى المحطة، وبالتحرى تأكد له أن هناك 4 أشخاص كانوا يستعدون للنزول على أحد أبواب القطار 196، وقبل التحويلة المقابلة لشرطة النجدة بمنطقة ميدان إسكندرية، حدث اهتزاز فى القطار، ما أدّى لاختلال توازنهم وسقوطهم من القطار، وتم نقلهم لمستشفى المنشاوى العام، إذ أصيب 3 منهم بجروح وكدمات متفرقة، بينما أصيب الأخير ببتر فى "مشط الرجل"، وجارٍ إجراء الإسعافات اللازمة لهم، وتم تحرير محضر، وأُخطر اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية بالواقعة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365