بالصور.. قاتل سائقى القليوبية: أستدرجهم وأهشم رأسهم بالعصا

القليوبية – محمد قاسم

أدلى المتهم باستدراج سائق إلى أرض زراعية بحجة توصيله وقتله خنقا بحبل، وتهشيم رأسه بعصا، للاستيلاء منه على تروسيكل، باعترافات تفصيلية، اليوم السبت، أمام رجال مباحث القليوبية حول ارتكابه للجريمة، مفجرا مفاجأة فى التحقيقات بأنه كان يتزعم عصابة لاستدراج السائقين وقتلهم لسرقتهم.

وقال المتهم ويدعى "أحمد أ" – 45 عاما – "عاطل" فى اعترافاته أمام المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين القناطر: "المجنى عليه الأول جارى وكنت بخطط لقتله منذ فترة، ولكننى كنت أنتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ خططى حتى أستولى على التروسيكل الخاص به وأبيعه وأسدد ديونى".

وأضاف المتهم فى اعترافاته: "انتظرت المجنى عليه يوم الواقعة على ناصية الشارع الذى يسكن به، لعلمى أنه يخرج كل يوم فى نفس الميعاد ليذهب إلى عمله واستوقفته وطلبت منه توصيلى إلى إحدى الأراضى الزراعية، وكان معى "حبل وشومة" أعددتهما لتنفيذ الجريمة وعندما وصلنا حاولت خنقه بالحبل فوجدته يقاومنى ويحاول الفرار منى، فانهلت بالعصا على رأسه حتى هشمتها تماما، وسقط بعدها على الأرض غارقا فى دمائه، واستوليت على التروسيكل الخاص به وانطلقت مسرعا من مسرح الجريمة، وقمت ببيعه بمبلغ 1600 جنيه، لتاجرى خردة، وهما " المتهمين " محمد ج ح " و شقيقه " فهد ج ح " بالرغم من أن ثمنه 10 آلاف جنيه.

وفجر المتهم مفاجأة مثيرة فى اعترافاته، أنه بعد جريمة قتل سائق التروسيكل، قرر أن يقوم بتنفيذ جريمة أخرى مماثلة بمساعدة أحد أصدقائه يدعي " محمد ي "الذى أقنعه بأن يساعده فى جرائمه، وقاما باستدراج سائق آخر بنفس الطريقة، والاعتداء عليه بالضرب على رأسه بالعصا، واستوليا منه على تروسكيل وقاما ببيعه أيضا لتاجرى الخردة.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة "محمد فوزى العزازى" وبها أثار خنق ومهشمة الرأس.

تبين بعد إجراء التحريات أن المتهم "أحمد أ" وراء ارتكاب الجريمة، وأنه استدرج المجنى عليه بحجة توصيله، ومحاول خنقه بحبل وعندما قاومه تعدى عليه بعصا وهشم رأسه وتركه، واستولى على التروسيكل الخاص به وباعه كخردة بمبلغ 1600 جنيه.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لمروره بضائقة مالية، وأنه باع التروسيكل للمتهمين "محمد ج" وشقيقه "فهد ج" مقابل مبلغ 1600 جنيه، فتم ضبطهما واعترفا لرجال المباحث بالواقعة وبشروعه فى قتل سائق آخر.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمر المستشار مراد أمين رئيس نيابة شبين القناطر بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.