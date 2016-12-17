ضبط عاطل بحوزته 3 أسلحة نارية و400 جرام هيروين

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية قادها اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالشرقية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس مصلحة الأمن العام، اليوم، من ضبط عاطل ينتمى لعرب الحويطات بحوزته 3 أسلحة نارية و400 جرام هيروين و300 جرام حشيش، وتولت نيابة بلبيس التحقيق برئاسة المستشار شريف برسوم وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطار من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، يفيد قيام مأمورية قادها العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والرائد رائد ربيع وكيل الفرع، وبرفقتهما الرائد أحمد متولى رئيس مباحث بلبيس، والنقيبان أحمد حمدى وإسلام عمارة معاونا المباحث، من ضبط عنصر من العناصر الإجرامية الخطرة ويدعى "حسام.ش.م" وشهرته "أبو مناع" 24 سنة عاطل مقيم السلام دائرة مركز بلبيس ينتمى لعرب الحويطات، سابق اتهامه فى القضيه رقم 694/2015 جنايات بلبيس "مخدرات".

وضبط بحوزته 3 أسلحة نارية وبندقيتين، و45 طلقة و41 طلقة آلى عيار 62.7، ومجموعة من القطع الحجرية لجوهر الهيروين المخدر تزن نحو 400 جرام و15 قطعة لمخدر الحشيش تزن 300 جرام و3 موازين حساسة، و560 جنيها، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18 / 254 أحوال مركز بلبيس.