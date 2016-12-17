الصورة الأولى لابن ميك جاغر

أطلق النجم العالمي ميك جاغر Mick Jagger اسم Deveraux Octavian Basil Jagger على ابنه الثامن الذي رزق به من حبيبته راقصة الباليه الأمريكية ميلاني هامريك Melanie Hamrick.

وقد نشرت ابنة ميك وتدعى Elizabeth Jagger الصورة الأولى للطفل مع تعليق كتبت فيه " أخي الجميل الصغير".

وقد أضاف النجم اسم Basil على اسم ابنه تيمنناً بوالده الذي توفي عام 2006، أما Octavian فهو كلمة لاتينة تعني الثامن.

وكان خبر حمل حبيبة جاغر قد تصدّر عناوين الصحف والأخبار في تموز، إذ أنّه لديه سبعة أولاد آخرين تتراوح أعمارهم بين 17 عاماً و 45 عاماً.

يُشار إلى أن ميك جاغر البالغ من العمر 73 عاماً ليس فقط والداً بل هو جداً ولديه خمسة أحفاد، كما أنجبت حفيدته أسيزي ابنة في أيار/مايو 2014.

يذكر أن ميك جاغر ارتبط رسمياً بميلاني هامريك بعد ثلاثة أشهر من وفاة حبيبته السابقة مصممة الأزياء والستايلست الأمريكية لورين سكوت.

ميك جاغر يرزق بابنه الثامن



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