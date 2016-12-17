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هذا هو موعد زفاف بيبا ميدلتون

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السبت 17-12-2016 16:18

أعلنت بيبا ميدلتون Pippa Middleton أن العشرين من أيار المقبل هو موعد رسمي لزفافها، كما حددت الكنيسة التي ستقام فيها مراسم الحفل.
وصرحت أيضاً شقيقة الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton أن والدها سيرافقها إلى المذبح، وأنّ زينة حفل الزفاف ستركّز على أزهار الربيع، الموسم المفضّل عندها، والتي أحبّت الاحتفال بزفافها خلاله.
وجاء في الاعلان أيضاً أن الأمير جورج والأميرة شارلوت سيكونان ضمن أطفال الشرف.
وعلى ذلك فإن خبر عدم حضور كيت حفل شقيقتها عار عن الصحة، ومن المؤكد أنها ستشارك شقيقتها فرحة زفافها.
يشار إلى أنه منذ بدء الحديث عن حفل زفاف بيبا ، انتشرت معلومات عن أن كيت لن تحضر الحفل ، وذلك بهدف عدم أخذ الاهتمام من العروس.
يذكر أن يبا ميدلتون البالغة من العمر 32 عاماً مرتبطة برجل الأعمال المليونير جيمس ماثيوز James Matthews البالغ من العمر 40 عاماً.

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