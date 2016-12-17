بالصور: ليلى علوي تعود للأضواء بعد غياب غامض

بعد غياب تام عن كل الأحداث الفنية بالقاهرة والعالم العربي وأبرزهما مهرجان السينما المصرية ومهرجان دبي، عادت النجمة ليلى علوي للأضواء أخيرًا من مقرها الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث شاركت بافتتاح العرض الخاص لآخر أفلامها "الماء والخضرة والوجه الحسن" مع المخرج يسري نصر الله والممثل باسم سمرة.

ليلى أثارت قلق متابعيها بسبب الغياب الطويل على إثر جراحة بالكتف، ورغم أنها أعلنت سابقا عن سفرها لتلقي جلسات علاج طبيعي حتى تتمكن من استخدام يدها بصورة طبيعية، الّا أنّ الغياب طال لثلاثة أشهر كاملة، وبدا مؤخرًا أنّها غير متابعة لما يحدث لأصدقائها بمصر، فقدمت نعيًا متأخرًا لرحيل أحمد راتب وزبيدة ثروت والكاتب محمود أبو زيد، ولكنّها بدأت خطوتها الأولى بحضور العرض الخاص لفيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" برفقة المخرج يسري نصرالله والممثل باسم سمرة بسينما الأقصر قاعة يوسف شاهين بباريس.

النجمة الشهيرة بلقب قطة الشاشة المصرية بدت محتفظة برشاقتها وتخلت عن الدعامة التي رافقت كتفها مؤخرا، وسمحت بالتقاط صور لها مستندة على جدار القاعة ومن بعيد بحيث لا تظهر ملامحها بصورة تفصيلية، وتلقت تعليقات عديدة من متابعيها بالصفحة الرسمية بموقع الفيس بوك تسألها عن موعد العودة للقاهرة، وهل سيمتد غيابها لموسم دراما رمضان 2017 ولكنها تجاهلت الرد.

ليلى علوي لا زالت في باريس فهل سيستمر غيابها عن الوسط الفني المصري أم تعود ؟

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