تكريم سيلفستر ستالون وميل غيبسون في حفل جوائز China's Huading

أقيم حفل توزيع جوائز China's Huading Awards ليل الخميس المنصرم في لوس أنجليس.

كُرّم خلال الحفل النجم ميل غيبسون Mel Gibson بجائزة النقاد، فيما كُرّم النجم سيلفستر ستالون Sylvester Stallone بجائزة الإنجاز مدى الحياة .

وقد استغلّ كل من ميل البالغ من العمر 60 عاماً وسيلفستر البالغ من العمر 70 عاماً الحفل لالتقاط العديد من الصور التي عكست مدى سعادتها بالتكريم.

يشار إلى أن وسائل إعلام عالمية ذكرت أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب Donald Trump، اختار الممثل سيلفستر ستالون ليتولى منصبًا مرموقًا في حكومته المقبلة، من المرجح أن يكون منصب رئيس الصندوق الوطني الأمريكي لدعم الفنون، وهي مؤسسة فيدرالية وظيفتها منح الدعم المادي والمعنوي من الدولة الأمريكية للمواهب الصاعدة.

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