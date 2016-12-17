هل تخسر شيرين صداقة أنغام وتامر حسني وكاظم الساهر بسبب برنامج؟

اعتدنا أن تبدأ متاعب أي برنامج من "قائمة الضيوف"، ولكن وضع المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب ببرنامجها الأوّل مختلف، فالأزمات بدأت من لائحة الغائبين عن حلقات الموسم الأوّل، بعدما أبدى النجم تامر حسني صراحة دهشته من تجاهل "صديقة العمر" لدعوته كضيف، كما نسب للمطربة أنغام ما يؤكد أنّ شيرين رفضت استضافتها لأنها لا زالت عاتبة عليها عدم دعمها أثناء محنة اعتزالها الغناء... ويبقي اختفاء القيصر كاظم الساهر غامضا رغم أنه الصديق الأقرب للمطربة السمراء.

الأزمة بدأت بعد تسريب "الأرقام الفلكية" التي منحت كأجور لضيوف الحلقات 13 للموسم الأوّل لبرنامج "شيري ستديو" ويقال أنها تخطّت حاجز المليون ونصف دولار، إضافة للتفاصيل الأسطورية عن إنتاج البرنامج المتوقّع أن يحقق نسب مشاهدة غير مسبوقة مع بدء العرض مطلع يناير المقبل، ووجّه رفيق رحلة الكفاح النجم تامر حسني "ضربة البداية" بعدما أعلن أنّه لم يتلقَ دعوةً من شيرين للمشاركة بالبرنامج الجديد، ورغم أنّه استكمل التصريح بالكثير من عبارات الإشادة بالنجمة المصرية، ولكنّ جمهوره قام بالمهمة واعتبر تجاهل مطربهم المفضل حلقة من حلقات الغيرة.

التصريحات المنسوبة للنجمة أنغام بدت مثالية لتأكيد تهمة أنّ شيرين تستغل البرنامج الجديد لتأكيد مكانتها والنيل من خصومها، حيث شهدت التصريحات تلميحًا واضحًا بأنّ شيرين لم تنسَ بعد أن أنغام رفضت دعمها إبّان أزمة اعتزالها الشهيرة، ورغم أنّ أصالة اتخذت نفس موقف أنغام ولكن تمت المصالحة بشهر رمضان الماضي بوساطة شهيرة قدمتها الممثلة منّة شلبي، بينما فشلت كل جهود الوساطة لإنهاء الأزمة بين شيري وأنغام.

موقف القيصر كاظم الساهر مختلف، فرغم أنه الصديق الأقرب لشيرين بلجنة تحكيم ذا فويس، إلّا أنّ غيابه عن حلقات الموسم الأوّل لم يكن تجاهلا من شيرين بل العكس، فقد كان ضمن قائمة النجوم "الأكثر أهميّة" مع النجمة المصرية يسرا والإماراتية أحلام والفنان المعتزل فضل شاكر، ولكن حالت ظروف مختلفة دون مشاركتهم بالموسم الأوّل مع وعود بالمشاركة في الموسم الجديد، إذ يتأهب كاظم للجولة الغنائية العالمية، بينما تفرغت يسرا لوظيفتها كسفيرة نوايا حسنة لمكافحة الإيدز، وكذلك انشغلت أحلام بالتحضير للموسم الرابع لبرنامج أراب أيدول، وكانت هناك صعوبة في التواصل مع فضل شاكر.

يذكر أن حلقات الموسم الأوّل استضافت 39 نجما فقط ، بواقع ثلاثة نجوم بكل حلقة، وشاركت بتصوير آخر حلقة النجمة المصرية غادة عبد الرازق بديلة ليسرا التى ارتبطت وقتها بلقاء مع الرئاسة اللبنانية.

أزمات البرامج تبدأ من قائمة الضيوف وتصريحاتهم المثيرة... ولكن برنامج "شيري ستديو" بدأت أزماته من لائحة الغائبين... فهل تخسر شيرين رفيق كفاحها تامر حسني وزميلتها أنغام... أم تسعى لإذابة الجليد معهما بالموسم الثاني؟

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