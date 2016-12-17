MBC تحسم: لهذه الأسباب لم يعقد مؤتمر صحفي في الحلقة المباشرة الأولى

بعد أن كثُرَت الأخبار والشائعات في اليومين الأخيرين والتي طالت برنامج "آراب أيدول" عن أن الحلقة المباشرة الأولى من بيروت ستنطلق من دون أي وجود للصحافة العربية ولا مؤتمر لنجوم البرنامج بسبب اتجاه المحطة إلى تقليص ميزانيتها، أوضح المتحدّث باسم مجموعة "MBC" مازن حايك في دردشة مع "سيدتي نت" أنّ لا علاقة للميزانية في كلّ ما تردّد وقال: "بكل بساطة عندما أُعلن عن البرنامج كان لبنان يعاني فراغٍ جمهوري وحكومي، والوضع الأمني لم يكن على ما يرام، وحتى سفر الرعايا العرب لم يكن واضحاً كما أنّنا لم نكن متأكدين من إمكانية حضور الفنانة أحلام إلى بيروت كمواطنة إماراتية، الآن تبددت المشاكل وتلاشت العقد فبات هناك رئيساً في لبنان على أمل أن يتم تشكيل حكومة قريباً، فلا شيء يمنع من عقد مؤتمر صحفي مع الفائز في الموسم الرابع من "Arab Idol".

وأضاف: المسألة لا علاقة لها لا بعدم رغبتنا ولا بعدم قدرتنا مستدركاً أن "التصوير حصل منذ فترة وأعضاء اللّجنة ليس كلهم متواجدون في بيروت".

في المقابل، أكّد حايك أنه "كان هناك حرص من قبلنا أن يبدأ البرنامج في وقته وقبل نهاية العام واذا تأخر قليلاً فهو بسبب عرض برامج أخرى كـ "Project Runway ME" و "Top Chef"، مشددًا عبر "سناب شات سيدتي نت" على أن "ما نطمح له هو بقاء الأصوات الإستثنائية للنهائيات".

وبالعودة إلى حلقة العروض المباشرة الأولى التي انطلقت من ستوديوهات "ام بي سي" في بيروت فقد كان انطلاقة قوية رغم الحضور الخجول للصحافة مع تغيير كبير طرأ على ديكور المسرح والإضاءة بهدف إضفاء روح جديدة على هذا الموسم الذي يبشر بأصوات واعدة كما جرت العادة في كلّ المواسم.

لازال البرنامج يحافظ على قوته رغم كل ما قيل عنه بأنه سيفقد بريقه بعد مرور 4 سنوات، وأطلّت اللّجنة بأعضائها الأربعة وائل كفوري، نانسي عجرم، أحلام، وحسن الشافعي واشتعل المسرح بالمفرقعات النارية ترحيباً بنجوم لجنة التحكيم مع الإشادة بإطلالة أحلام بالشعر القصير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كما استمرّ مقدم البرنامج أحمد فهمي الذي يضيف نكهة خاصة بتقديمه ومن المقرر أن تنضم إليه رزان جمال الذي ستشاركه التقديم لأوّل مرة بعد أن كانت تشاركه أنابيلا هلال.

مرّ في حلقة الأمس 13 مشتركاً غنوا جميعهم أغان بدا أنهم اختاروها بأنفسهم بمساعدة مدرب الصوت وديع أبي رعد الذي يرافق المشتركين منذ 4 مواسم للبرنامج أما قيادة الفرقة الموسيقية فهي للموسيقي الموهوب ميشال فاضل الذي ينضم إلى أسرة البرنامج لأوّل مرة هذا العام بعد أن كان المايسترو ايلي العليا.

وكان لافتًا الانسجام الحاصل بين أعضاء اللّجنة مع بعض الثغرات التي بدت في علاقة أحلام ونانسي ولو لوهلة لشعرنا أنه سيقع خلاف بينهما بعدما طلبت أحلام من نانسي أن لا تقول كلمة "رهبة المسرح" التي تؤثر على أداء المشتركين، ولكن بعدها عادتا لتبادل المزاح. ومن خلال مراقبتنا للّجنة يبدو أن نانسي ووائل يمثلان حلفاً وحسن وأحلام حلفاً آخر، ربما بسبب تقارب المقاعد. ولكن المهم أن كل منهم حافظ على شخصيته، في حين يترقبهم الجمهور لرؤية ماذا يرتدون وما الذي سيعلونه خصوصاً نانسي التي استغلت مسرح "آراب آيدول" بالأمس لتعلن عن أغنيتها الجديدة بعنوان "عم بتعلق فيك".

وإلى المشتركين، فقد كان هناك من استطاع أن يحجز مكاناً له ويبدو أن مشواره سيكون طويلاً ومن الممكن أن يصل إلى النهائيات كالمشترك الفلسطيني شادي دكور الذي علمت "سيدتي نت" أن حملة كبيرة من لبنان تُجهز له في كل حلقة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبدو شادي أنه يملك شعبية كبيرة ويُتوقع استمراره مطولاً ومن الممكن أن ينافس على اللقب هذا العام. كما برزت المشتركة المغربية كوثر البراني التي أدّت أغنية للفنانة ذكرى فصفقت لها أحلام ونانسي كما أنّها تتميّز بجمهور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. إضافة إلى المشترك العراقي همام ابراهيم وهو فنان معروف أصلاً، أثنت اللجنة على صوته واحترافه الغناء. في المقابل كان هناك أصوات بدا واضحاً أنّها ضعيفة ولا تستحق الاستمرار للمنافسة على اللقب.

وبدأ جمهور البرنامج يتوقّع أن يكون حامل اللّقب لهذا العام من الجنسيّة الفلسطينيّة أو المغربية! فهل ستصدق توقّعات الجمهور، ويكون الموسم الرابع من البرنامج ناجحاً كأسلافه من المواسم؟

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