بعد شكوى من "روتانا" موقع "يوتيوب" يحذف أغنية إليسا المسروقة

تعرّضت الفنّانة إليسا لسرقة أغنيتها "تعبت منك"، على يد فنّانة إسرائيليّة، وذلك بعد مرور أيام على شائعة غنائها في الأراضي المحتلة.

وبعد أن قام أحد متابعي إليسا، بالتعليق "من جديد اسرائيل تسرق لحن من ألحان النجمة إليسا أغنية تعبت منك"، نشر رابط فيديو الأغنية على "يوتيوب"، الذي تم حذفه في وقتٍ لاحق بعد شكوى من "روتانا".

إليسا أعادت نشر تغريدة المعجب، مرفقة بوجه غاضب للتعبير عن إستيائها، علماً أنها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها أغنيات إليسا للقرصنة، حيث قامت فنانة اسرائيلية أخرى في العام 2011، بسرقة أغنيتها "ع بالي حبيبي".

من ناحية اخرى تم تداول فيديو نادر يعود لعام 1992 حيث شاركت اليسا ببرنامج "ستديو الفن" وغنت يومها "إن راح منك يا عين" للفنانة المعتزلة شادية.

شاهدوا إليسا تغني لشادية