نشرة ONA| انطلاق extra news قريبًا..برنامج منوعات لـ أديب..سناء منصور تقدم برنامج أطفال على 90 90



> إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تنطلق هذا الأسبوع Extra news القناة الإخبارية الجديدة لشبكتي النهار و cbc والتي ستبث برامجها وخدماتها الإخبارية على مدار 24 ساعة على الهواء بدون توقف في سابقة هي الأولى من نوعها بين القنوات المصرية ..للمزيد

ينطلق برنامج المنوعات ” كل يوم جمعة” من تقديم الإعلامي عمرو أديب، على شاشة ON.E، بدءً من الجمعة القادمة ٢٣ ديسمبر وفي تمام التاسعة والنصف مساءً، ويستضيف الفنانة إليسا في أولى حلقاته..للمزيد

قالت الإعلامية سناء منصور، في تصريح خاص لوكالةONA، إنها وافقت بشكل مبدئي على تقديم برنامج يحمل عنوانا” حدوته ملتوته” على راديو 90 90..للمزيد

يناقش الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة ” المذاع على شاشة سكاي نيوز عربية في الفقرة الأولى من حلقة هذا الأسبوع عن (إعادة الوجه الحضارى للقاهرة.. المهمة الصعبة)..للمزيد

يحل كل من المخرج أمير رمسيس والإعلامي إبراهيم الجارحي والكاتبة عفاف السيد والسياسية أميرة العادلي ضيوفا على برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة CBC وذلك في فقرة المناظرات الأسبوعية 4 + 1..للمزيد