أخبار نادى الإسماعيلى اليوم السبت 17 / 12/ 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم السبت 17 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، إعلان قائمة مباراة بتروجت وتعيين محمود عاشور لإدارة المباراة ويقترب من ضم رجب نبيل مدافع دجلة.

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباريات، غدا الأحد، فى إطار منافسات الجولة الـ16 من عمر الدورى الممتاز، وجاءت الاختيارات كالتالى: مباراة الداخلية ووادى دجلة يديرها حكم الدرجة الأولى أحمد حمدى، ولقاء بتروجت والإسماعيلى يقوده الدولى السابق محمود عاشور، بينما أسندت اللجنة مواجهة الشرقية وطنطا إلى الدولى السابق محمد فاروق.

أعلن أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى، قائمة فريقه التى ستخوض لقاء بتروجت غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

اقترب مسئولو نادى الإسماعيلى من التعاقد مع رجب نبيل مدافع وادى دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من عمر مسابقة الدورى العام ، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى بقيادة أحمد حسام ميدو، نظرا لاعتماده على الثنائى محمود علاء ومحمود مرعى ولا يشارك بصفة أساسية.

استقر الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر على التعاقد مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية حال فتح باب الاستبدال في يناير القادم، مع العلم أن الدراويش لا يحق لهم سوى التعاقد مع لاعبين فقط في انتقالات الشتاء ويحتاج لتدعيم صفوفه بشكل أفضل.

أكد أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى أنه سيعكف علي تجهيز على حسين مدافع الفريق الشاب والمنضم حديثا من الزمالك خلال فترة توقف الدورى بعد نهاية الدور الأول من أجل إعداده للمشاركة فى المباريات الرسمية وتدعيم دفاع الدراويش الذي يعاني بعض المشاكل في الخط الخلفى ويسعى لوجود بدائل قوية في خط الدفاع.