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شباب المقاولون العرب يكتسح إنبى بخماسية

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شباب المقاولون العرب يكتسح إنبى بخماسية شباب المقاولون العرب يكتسح إنبى بخماسية

>كتب سليمان النقر

حقق فريق شباب المقاولون العرب مواليد 99 فوزًا كبيرًا على نظيره إنبي بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر فى إطار بطولة الجمهورية للشباب، أحرز أهداف المقاولون عمرو ناصر أربعة "سوبر هاتريك" وميرا هدف.

 

أعرب مجدى مصطفى المدير الفنى لفريق المقاولون عن سعادته بالفوز والأداء مشددًا على أن فريقه قادر على حصد لقب البطولة .

 

يقود الجهاز الفنى للمقاولون مجدى مصطفى مدير فنى سعد عبد الباقى ومحمد عز مدربان وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى وهانى عدلى إدارى الفريق وأمير مصلح سكرتير الفريق ومحمود مجدى علاج طبيعى ونادر نشأت أحمال وفتحى نصير مشرف أكاديمى وعبد الفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع تحت قيادة علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين.

 


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