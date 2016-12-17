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غدا محاكمة 30 متهما بأحداث عنف المطرية

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غدا محاكمة 30 متهما بأحداث عنف المطرية غدا محاكمة 30 متهما بأحداث عنف المطرية

تعبيرية

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 30 متهمًا، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015 .

يواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرون مجهولون متهمون بتكوين عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وأن المتهمين بيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

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