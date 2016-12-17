وزير الخارجية يلتقي زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري التقي بعد ظهر اليوم السبت 17 ديسمبر 2016 بزعيم الأغلبية البرلمانية بالبرلمان الألماني “البوندستاج” فولكر كاودر، حيث استعرض وزير الخارجية الإجراءات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلي تطلع مصر للدعم الألماني في تنفيذ برنامجها الطموح للتنمية الاقتصادية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلي أن المسئول الألماني اهتم بالتعرف علي وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية الهامة وعلي رأسها الوضع في سوريا، حيث أكد وزير الخارجية علي ثوابت الموقف المصري تجاه القضية السورية خاصة فيما يتعلق بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلي المدنيين، وضرورة إطلاق العملية السياسية من جديد بهدف التوصل إلي تسوية شاملة ونهائة للازمة، كما استعرض شكرى الجهود المصرية لإحلال السلام ودعم تنفيذ اتفاق الصخيرات ورعاية الحوار بين الأطراف الليبية، فضلا عن عرض الرؤية المصرية تجاه الاوضاع فى العراق واليمن وحهود مكافحة الإرهاب، حيث أشاد وزير الخارجية بما تحقق من إنجازات في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق. كما تناول وزير الخارجية الرؤية المصرية تجاه قضية الهجرة غير الشرعية بما تمثله من أهمية للجانب الأوروبي خلال المرحلة الحالية.

من جانبه، ثمّن المسئول الألماني المواقف المصرية تجاه قضايا المنطقة، مؤكدا حرص الجانب الألماني علي استقرار مصر كعنصر أساسي في استقرار الشرق الأوسط، ومشيرا في ذات الصدد إلي دعم الحكومة الألمانية لخطة التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية.