أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الخارجية يلتقي زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني

Google+ Print
وزير الخارجية يلتقي زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني وزير الخارجية يلتقي زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري التقي بعد ظهر اليوم السبت 17 ديسمبر 2016 بزعيم الأغلبية البرلمانية بالبرلمان الألماني “البوندستاج” فولكر كاودر، حيث استعرض وزير الخارجية الإجراءات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلي تطلع للدعم الألماني في تنفيذ برنامجها الطموح للتنمية الاقتصادية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلي أن المسئول الألماني اهتم بالتعرف علي وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية الهامة وعلي رأسها الوضع في سوريا، حيث أكد وزير الخارجية علي ثوابت الموقف المصري تجاه القضية السورية خاصة فيما يتعلق بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلي المدنيين، وضرورة إطلاق العملية السياسية من جديد بهدف التوصل إلي تسوية شاملة ونهائة للازمة، كما استعرض شكرى الجهود المصرية لإحلال السلام ودعم تنفيذ اتفاق الصخيرات ورعاية الحوار بين الأطراف الليبية، فضلا عن عرض الرؤية المصرية تجاه الاوضاع فى العراق واليمن وحهود مكافحة الإرهاب، حيث أشاد وزير الخارجية بما تحقق من إنجازات في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق. كما تناول وزير الخارجية الرؤية المصرية تجاه قضية الهجرة غير الشرعية بما تمثله من أهمية للجانب الأوروبي خلال المرحلة الحالية.

من جانبه، ثمّن المسئول الألماني المواقف المصرية تجاه قضايا المنطقة، مؤكدا حرص الجانب الألماني علي استقرار مصر كعنصر أساسي في استقرار الشرق الأوسط، ومشيرا في ذات الصدد إلي دعم الحكومة الألمانية لخطة التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة