وفد من الأزهر وبيت العائلة بأسيوط يقدم العزاء في حادث الكنيسة البطرسية

قام وفد من المنطقة الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد عبدالعظيم ووفد من بيت العائلة بحضور الشيخ علي أبوالحسن والشيخ سيد عبدالعزيز والدكتور الدكتور محمود مهنى عضو مجمع البحوث الإسلامية بتقديم واجب العزاء في شهداء مصر في حادث الكنيسة البطرسية والتي راح ضحيتها 25 شهيدا وذلك بكنيسة رئيس الملائكة بمدينة أسيوط حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا يؤنس اسقف أسيوط.

وقال الأنبا يؤنس أسقف أسيوط إن هذا الحادث كان أليما لكنه زادنا قوة وتماسك بين نسيج الأمة الواحدة مسلمين ومسيحيين.. مطالبا الجميع بالاستنارة ومعرفة ما يحاك ضد الوطن لذلك لزاما علينا تنوير الناس.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير الإدارة المركزية للأزهر الشريف بأسيوط إن مصر مسلم ومسيحي يد واحدة لا تؤثر فيها الصدمات ومتواصلون ولن يزيدنا الحادث إلا قوة وتماسك.

وأشار إلى أن الأزهر يسعى إلى تنظيم قوافل دينية مشتركة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالقرى والمدن حتى يعلموا أن الحب سائد ولا يستطيع أحد أن يفصلنا عن بعض مؤكدا على أن الإسلام امتداد للديانات السابقة ويحترم الآخر.

أ ش أ