إغلاق برج إيفل لليوم الخامس على التوالي بسبب الإضراب

يتواصل الإضراب ببرج إيفل غدا السبت لليوم الخامس على التوالي تلبية للدعوة التي أطلقتها النقابتان الرئيستان بفرنسا وهي الكونفدرالية العامة للعمل و القوة العمالية.

وأوضحت مصادر نقابية أن مطالب المضربين ليست مالية بل هي للتنديد “بالحوار الاجتماعي العقيم” و”الغياب المتعمد للشفافية في القرارات الاستراتيجية” المستقبلية.

وأضافت المصادر أنه جرى التصويت بالإجماع من أجل مواصلة الإضراب غدا, مشيرة إلى استمرار المفاوضات مع شركة (سيتي) المشغلة لبرج إيفل, الذي من المتوقع أن يزيد عدد زائريه يوميا من 6 إلى 20 ألفا خلال عطلات نهاية العام.

يذكر أن برج إيفل – الذي يوظف 300 شخص – قد أغلق أبوابه أيضا في يونيو الماضي خلال المظاهرات المناهضة لقانون العمل و تزامنا مع استضافة فرنسا لبطولة كأمم أوروبا لكرة القدم 2016.

أ ش أ