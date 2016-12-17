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مؤتمر” مصر تستطيع” على قناة Nile tv

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مؤتمر” مصر تستطيع” على قناة Nile tv مؤتمر” مصر تستطيع” على قناة Nile tv


> كتبت- إ نجي لطفي

تعرض قناة النيل الدولية Nile Tv الثامنة والنصف صباح غد الأحد حلقة جديدة من برنامج “Breakfast Show “.

حيث تتناول الحلقة مؤتمر الطيور المهاجرة بالغردقة “ تستطيع” ويستضيف البرنامج د.نادية زخارى وزيرة البحث العلمى سابقا عضو المجلس القومى للمرأة، ومداخلات هاتفية مع د.محمد عزيز أحد العلماء المصريين في الخارج  د.حسين خالد وزير التعليم العالي أستاذ الأورام، ود.نجلاء عبد الكريم أحد العلماء المصريين في الخارج، ود.محمد لطيف عميد المعهد القومى للأورام.

البرنامج من تقديم دينا حسين، ونيفين رمزي وإخراج غادة فاروق.

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