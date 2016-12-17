"الأعلى للجامعات" يسحب قرار تشكيل لجنة إقرار البرامج والكليات الجديدة

كتب وائل ربيعى

قرر المجلس الأعلى للجامعات بإجماع أعضائه من رؤساء الجامعات، سحب القرار الوزارى للدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الخاص بتشكيل لجنة برئاسته للنظر فى اعتماد البرامج الدراسية الجديدة والكليات والجامعات الجديدة قبل عرضها على اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وكشف مصدر لـ"اليوم السابع"، أن اعتماد البرامج الجديدة والكليات والجامعات الجديدة من صميم عمل اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن رؤساء الجامعات الذين حضروا اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أكدوا ضرورة إلغاء قرار الوزير لأنه يتعارض مع اختصاصات المجلس.

كان وزير التعليم العالى، قرر تشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ريم دربالة، مديروحدة التخطيط الاستراتيجى بوزارة التعليم العالى، والدكتور عبد الله عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق، وخالد قاسم، مساعد الوزير، والدكتور حسام الملاحى، مساعد أول وزير التعليم العالى لشئون البعثات؛ وذلك للنظر فى اعتماد البرامج والجامعات والكليات الجديدة قبل عرضها على اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.